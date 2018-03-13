У Дніпрі - відлига. На дорогах по коліна води, а на людських подвір'ях з'явилися озерця. Рятувальники цілодобово відкачують воду та поки що марно. Усе через те, що на лівому березі міста - взагалі немає зливної системи.

Уже кілька днів у житловому масиві "Сонячний" автівки просто плавають на дорозі. Величезна калюжа утворилася на вулиці Любарського. Місцеві кажуть, усе - через талий сніг.

"Лужа тут постоянно, сколько себя помню столько она тут и появляется, редко бываю но", - говорить Віталій, житель Дніпра.

Калюжі не лише на дорозі. А й на подвір'ях. Уже третю добу рятувальники викачують воду з двору Галини Чубенко. Жінка розповідає, щойно почав сходити сніг її будинок опинився посеред озера.

"Во дворе, вот сюда бывает вода и вокруг дома. Дела в том что вот она заходит в коридор и там еще одна комната, там почти всегда бывает вода. Иногда по всем комнатам", - говорить Галина Чубенко, жителька Дніпра.

Будинки мешканців "Сонячного" затоплює щороку - кажуть рятувальники.

"В прошлом году было менше, в позапрошлом была осень, много работи было именно по этим адресам, по Бердянской. В основному тут потому, что это сама нижеая точка и подпочвенные воды, таяние снегов и осадки, они дают о себе знать", - говорить Іван Бабецькул, представник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Стікати воді нікуди - зливової системи в цьому районі Дніпра немає. Проект у міськраді тільки розробляють. Та вже знають - на будівництво треба понад 100 мільйонів гривень. Виділити одразу таку суму з бюджету міста чиновники не можуть.

"Ми планируем, что разобьем его на несколько этапов. Еачнем со строительства самой станции и будем потмхоньку тянуть туда ливневые коллекторы. Потому что это патовая ситуация. В Советском Союзе дома построили, а ливневок нет", - говорить Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра.

Страждають від підтоплень і жителі Кривого Рогу, які живуть неподалік балки Кандибіна. У цьому районі - півтори тисячі приватних будинків. Колись тут починали будувати шахту, вирили котлован, але потім усе зупинилося. І величезна яма перетворилася на звалище, куди люди скидали весь непотріб.

"Тут было просто безобразне, мусор сюда бросали, отходы пищевые, было очень плохо. Надеемся, что будет хорошо, будет красиво у нас", - говорить Лідія Коваленко, жителька Кривого Рогу.

У період танення снігу - забруднені води постійно заливали підвали будинків. Торік чиновники взялися ліквідовувати звалище.

"Среднее залегание погребов местных жителей частого сектора как раз составляет три метра. Если до расчистки русла их постоянно досаждали подтопления, москиты разных видов, болотные животные, то сейчас это устранено", - говорить Андрій Кириленко, заступник голови Центрально-міської районної ради в Кривому Розі.

Та розслаблятися комунальникам зарано. Адже синоптики знову прогнозують опади. Тож масштабних підтоплень не уникнути.