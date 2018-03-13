Украинцы недовольны зарплатами - соцопрос [ Редактировать ]
Украинцы недовольны своими зарплатами. По данным соцопроса, проведенного компанией Research & Branding group, почти 90 процентов респондентов заявили, что оплата труда их не устраивает.
Заработанных денег хватает лишь каждому десятому. Большая часть недовольных - женщины. Реже остальных на свои зарплаты жалуются жители областных центров.
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