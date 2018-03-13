День освобождения в Херсоне. В 1944 советские войска форсировали Днепр и прорвали немецкую оборону. Так закончилась оккупация города, которая продолжалась больше двух с половиной лет. О том, как сегодня вспоминали этот день, - репортаж наших корреспондентов.

Тринадцатое марта. Ежегодно в этот день жители Херсона собираются в парке Славы и несут цветы к Памятнику неизвестному солдату. Дмитрий Перетяпко - единственный участник освобождения Херсона на сегодняшних торжествах. Тогда ему было восемнадцать. Вспоминает: противника атаковали ночью - форсировали Днепр. На другой берег пришлось плыть в одежде. А пулемет толкать впереди себя на камышовом плоту.

"Днепр-то был холодный - сама вода днепровская. Но даже заболеваний не было, простуды не было - настолько был напряжен организм Тяжело было форсировать, конечно", - говорит Дмитрий Перетяпко, участник Великой Отечественной войны.

Несмотря на множественные потери, советские войска прорвали вражескую оборону и гитлеровцы вынуждены были бежать. В оккупации Херсон прожил тридцать один месяц. Захватчики - зверствовали, рассказывают очевидцы. В общей сложности, расстреляли семнадцать тысяч мирных жителей и сорок тысяч советских военнопленных.

"Мирных жителей было много расстреляно Партизан ловили и убивали, вешали и что хотели делали евреев уничтожали много очень", - говорит Людмила Павлова, очевидец оккупации Херсона.

Минута молчания в память о погибших, оружейные залпы. Цветы к Вечному огню сегодня возложили и руководители херсонской ячейки "Оппозиционного блока".

Мы хотим, чтобы память об этом событии оставалась в нашем сердце. Мы понимаем, что пока живы ветераны, надо их чествовать. Надо сделать так, чтобы эти люди чувствовали заботу, чувствовали, что они не брошены на произвол судьбы, как это у нас часто бывает", - говорит Василий Федин, депутат Херсонского облсовета, "Оппозиционный блок".

А после всех ветеранов и детей войны - пригласили на концерт. Со сцены звучали поздравления от политиков и духовенства, а артисты спели фронтовые песни.

Операцию по освобождению Херсона проводили войска Третьего украинского фронта под командованием Родиона Малиновского. Затем они освободили Николаев, двадцать восьмого марта, и Одессу десятого апреля.