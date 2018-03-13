Украинских моряков арестовали в Нигерии: известна причина [ Редактировать ]
В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков за незаконную торговлю топливом.
Об этом сообщает FleetMon.
Судно с украинцами было арестовано еще в январе, однако информация об этом инциденте стала известна только сейчас.
"Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тыс. тонн груза на борту из-за несанкционированного входа в воды Нигерии и незаконной торговли топливом. Корабль был задержан 23 января. Почему так долго нигерийский военно-морской флот не делал объявления - непонятно", - отмечается в сообщении.
В то же время капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.
На данный момент судно находится на якорной стоянке в Бонне на юго-востоке Нигерии.
Напомним, ранее украинские дипломаты встретились с заключенными в Греции моряками.
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