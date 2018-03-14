Уволенный с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что его официальная отставка состоится 31 марта 2018 года.

"Срок действия моих полномочий в качестве госсекретаря истекает в полночь 31 марта", - сказал он во время выступления в госдепе.

При этом он отметил, что с конца этого дня он передаст дела своему заместителю Джону Салливану, который будет временно исполнять обязанности госсекретаря.

"Наиболее важно - гарантировать плавный переход (власти к новому госсекретарю - ред.) в то время, как страна продолжат иметь дело с важными политическими вопросами и вызовами для национальной безопасности", - подчеркнул Тиллерсон.

Также он заявил, что теперь займется рядом административных вопросов для успешного вступления Майка Помпео на должность госсекретаря.

Как передает The Hill, заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Стив Голдстайн заявил, что Тиллерсону не известна причина его ухода с поста главы внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь не говорил с президентом сегодня утром и не знал причины, но он благодарен за предоставленную ему возможность служить и продолжает считать, что государственная служба является благородным призывом", -сообщил Стив Голдстайн.

Он отметил, что Тиллерсон планировал продолжать работу с целью обеспечения интересов национальной безопасности США. Кроме того, он наладил тесное сотрудничество с другими ведомствами, в частности, Пентагоном.

"Мы желаем назначенному госсекретарю Помпео успехов", - добавил Голдстайн.

Зато в Белом доме заявляют, что Рекс Тиллерсон был проинформирован о том, что президент США Дональд Трамп уволил его еще в пятницу, 9 марта.

Как сообщают американские СМИ, заместитель Госсекретаря США Стив Голдстайн также был уволен со своего поста через несколько часов после того, как обнародовал заявление Тиллерсона.

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