Тиллерсон в прощальной речи предупредил о "тревожном поведении" России [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Уволенный ранее Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в своей прощальной речи предупредил о "тревожном поведении и действиях" России.
Об этом сообщает BBC.
"Много усилий придется еще приложить для ответа на поведение и действия со стороны российского правительства, которые вызывают тревогу", - сказал Тиллерсон.
Тиллерсон подчеркнул, что Россия "должна тщательно взвесить", соответствуют ли ее действия интересам российского народа, а также мира.
"Если Россия продолжит свою нынешнею политику, очевидно, что это приведет к большой изоляции. А это не отвечает ничьим интересам", - отметил он.
Тиллерсон также уверен, что проделана хорошая работа по налаживанию отношений с Китаем и обузданию ядерных перспектив КНДР.
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