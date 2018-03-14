Уволенный ранее Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в своей прощальной речи предупредил о "тревожном поведении и действиях" России.

Об этом сообщает BBC.

"Много усилий придется еще приложить для ответа на поведение и действия со стороны российского правительства, которые вызывают тревогу", - сказал Тиллерсон.

Тиллерсон подчеркнул, что Россия "должна тщательно взвесить", соответствуют ли ее действия интересам российского народа, а также мира.

"Если Россия продолжит свою нынешнею политику, очевидно, что это приведет к большой изоляции. А это не отвечает ничьим интересам", - отметил он.

Тиллерсон также уверен, что проделана хорошая работа по налаживанию отношений с Китаем и обузданию ядерных перспектив КНДР.

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