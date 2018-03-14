Во Львове бросили взрывчатку на кладбище (фото) [ Редактировать ]
Во Львове бросили взрывной предмет на территории Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят.
Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
"Улица Мечникова у Лычаковского кладбища, по словам свидетелей взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, пока на месте полиция, пожарная и взрывотехники", - сообщил Зинкевич.
То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердили на сайте Львовского городского совета. Как утверждается, никто не пострадал.
"По словам охранника, взрыв прогремел в 15м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы", - цитирует сайт директора ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.
Напомним, в Киеве произошел взрыв в жилой многоэтажке.
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