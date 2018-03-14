Курс доллара в Украине повысился [ Редактировать ]
14 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Официальный курс валют в Украине:
– 100 долларов США – 2591,5887 гривны
– 100 евро – 3207,8685 гривны
Ранее podrobnosti.ua сообщали о падении мировых цен на нефть.
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