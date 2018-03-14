У Чернівцях, напередодні, провели масові обшуки. Правоохоронці спец-підрозділу "Корд" перевіряли офіси місцевої охоронної фірми. Її співробітників підозрюють у побиті юнаків на одній із заправок ще на початку лютого.

Тоді між хлопцями та працівниками АЗС виникла суперечка. На станції викликали приватних охоронців. Та приїхали сторожі не з порожніми руками. Із собою, буцімто, прихопили кийки, шматки арматури та зброю. Як наслідок - один з юнаків отримав ножове поранення в живіт. А підозрюваний у нападі охоронець втік до Києва. Чоловіка затримали напередодні. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та оргтехніку. Власники підприємства переконують: до бійки не причетні. У поліції тим часом повідомили - за фактом відкрили одразу два кримінальних провадження. І продовжують розшукувати всіх учасників бійки.

"У нас є прізвища, ім'я, по-батькові деяких людей - ми зараз предметно перевіряємо кожного з них. Дані обшуки пов'язані з тим, що необхідно було відшукати знаряддя злочину, які використовувались, тобто, кийки, битки, металеві кийки, можливо, ножі" , - пояснив Дем'ян Голянський, заступник начальника Слідчого Управління ГУ НН у Чернівецькій області.