Російського олігарха Миколу Глушкова, друга Бориса Березовського, знайшли мертвим у власному будинку в Лондоні.Про його смерть повідомили родичі.

Що стало причиною - невідомо. Кажуть, на шиї померлого були сліди задушення. Як колись у Березовського. 99 російська феміда засудила Глушкова на п'ять років позбавлення волі за відмивання коштів. Після відбуття покарання, він отримав політичний притулок у Великій Британії.