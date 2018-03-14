У Лондоні мертвим знайшли російського олігарха Глушкова [ Редактировать ]
Російського олігарха Миколу Глушкова, друга Бориса Березовського, знайшли мертвим у власному будинку в Лондоні.Про його смерть повідомили родичі.
Що стало причиною - невідомо. Кажуть, на шиї померлого були сліди задушення. Як колись у Березовського. 99 російська феміда засудила Глушкова на п'ять років позбавлення волі за відмивання коштів. Після відбуття покарання, він отримав політичний притулок у Великій Британії.
по теме
Британський уряд висунув ультиматум Росії
Це вже друга атака на росіян на Туманному Альбіоні протягом двох тижнів. П'ятого березня з отруєнням ушпиталили колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку. Британські експерти дійшли висновку, що для отруєння задіяли потужну нервово-паралітичну речовину, вироблену в Росії.
Муж звезды "Дома-2" рассказал о загадочной смерти супруги
В начале декабря 2017-го года звезда российского реалити-шоу "Дом-2" Мария Политова ушла из квартиры на Крутицкой набережной и не вернулась.
Покушение на Сергея Скрипаля: Россия проигнорировала ультиматум Британии
Но пока что Дональд Трамп не готов обсуждать личные скандалы. Его больше беспокоит отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. И об этом он планирует поговорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Отруєння Сергія Скрипаля: Лондон погрожує Москві санкціями
Ультиматум для Росії. До півночі Лондоні чекає пояснень від Москви щодо отруєння екс-агенту ГРУ Сергія Скрипаля. Якщо відповідь не надійде - Британія розробить низку заходів для покарання Росії за використання нервово-паралітичних речовин на англійській землі.
Друга Березовского нашли мертвым в Лондоне
Николая Глушкова, российского бизнесмена и близкого друга Бориса Березовского, нашли мертвым в его доме в столице Великобритании.