Телескоп Hubble сделал завораживающий снимок слияния двух галактик (фото) [ Редактировать ]
Телескоп Hubble сфотографировал процесс слияния двух галактик, которые расположены в 350 млн световых лет от Солнечной системы в созвездии Кита.
Об этом сообщает Gizmodo.
Процесс слияния двух галактик займет миллионы лет. Для обработки снимка использовались Advanced Camera for Surveys (ACS) и Wide Field Camera 3 (WFC3).
Пара сходящихся галактик была впервые замечена 52 года назад. Они похожи на естественный эксперимент, который проходит в космосе. Наблюдая за ними, астрономы могут лучше понять физические процессы, которые превращают спиральные и эллиптические галактики в новые образования.
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