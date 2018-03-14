Курс доллара падает: в НБУ назвали причины [ Редактировать ]
Национальный банк Украины называет наблюдаемое в настоящее время гривни к доллару США сезонным.
"Наблюдаемое сегодня укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", - сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве.
Кроме того, добавил он, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.
"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", - сказал Смолий.
На соотношение гривни к доллару США, добавил он, частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.
Напомним, Нацбанк прекращает чеканить монеты.
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