Популярную певицу обвинили в плагиате [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Американскую певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате. Ямайский музыкант Майкл Мэй (Flourgon) заявил, что ее песня We Can't Stop очень похожа на песню We Run Things, выпущенную им в 1988 году. Об этом пишет NME.
По информации издания, артист уже подал соответствующий иск в суд США и требует компенсацию в размере 300 миллионов долларов.
Мэй также отметил, что его песню любят поклонники регги во всем мире.
Сама Майли Сайрус к настоящему моменту не высказалась относительно обвинений в ее адрес.
Напомним, на Кендрика Ламара подали в суд за плагиат.
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