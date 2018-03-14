We Can't Stop очень похожа на песню We Run Things Источник: EPA / UPG

Американскую певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате. Ямайский музыкант Майкл Мэй (Flourgon) заявил, что ее песня We Can't Stop очень похожа на песню We Run Things, выпущенную им в 1988 году. Об этом пишет NME.

По информации издания, артист уже подал соответствующий иск в суд США и требует компенсацию в размере 300 миллионов долларов.

Мэй также отметил, что его песню любят поклонники регги во всем мире.

Сама Майли Сайрус к настоящему моменту не высказалась относительно обвинений в ее адрес.

Напомним, на Кендрика Ламара подали в суд за плагиат.