Президент України подякував добровольцям

Тим, хто не чекаючи оголошення мобілізації, став на захист України - подякував Президент України. Петро Порошенко відзначив добровольців, які проявили мужність у найважчих боях на сході і прийняли на себе перший удар російського агресора.