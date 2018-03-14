СБУ повідомили про затримання командира розвідки луганських бойовиків [ Редактировать ]
СБУ затримала ватажка розвідки луганських бойовиків. Він намагався перетнути лінію розмежування, - повідомили в спецслужбі. Разом з ним затримали чоловіка у формі поліцейського без документів - він мав допомогти перетнути блокпости.
Затриманий - уродженець міста Щастя. До окупантів приєднався 2015 року. Командував розвідниками бойовиків.
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