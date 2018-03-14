Активізувалися російські окупанти і у Приазов'ї. Позиції українських армійців біля Павлополя найманці, напередодні, обстріляли з гранатометів і мінометів. Зі 120 калібру вдарили по наших позиціях в Авдіївці. Репортаж Ігоря Левенка.

Околиці Авдіївки. Зона суцільних руйнувань. Оборону тут тримають українські десантники. Донецьке летовище, як на долоні. Ця ділянка фронту й досі залишається однією з найгарячіших. Зазвичай, під час бойових дій, тут говорять мовою артилерії. Нині ворог трохи вгамувався. Гармати мовчать, іде війна снайперів.

"Идет очень прицельная стрельба. Это не могут быть местние жители, которие за четире года так обучились так стрелять. Это - профессионалы, которых обучали очень долго и у них очень хорошее, дорогое оружие", - пояснює Павло, військовослужбовець збройних сил України.

А вночі, перемир'я тут таке, що його чують аж у центрі Авдіївки. Вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів, бойовики відкривають немов за розкладом. Щойно стемніє.

"Ну, в основном, слышно пулемет ДШК и СПГ стреляют", - говорить Михайло, військовослужбовець збройних сил України.

Тиша настає, коли окупанти отримують відсіч.

"То що це за перемир'я? Я считаю так, если вони стріляють то й ми повинні відповідати їм оце таке. Єслі ти не пригнеш його до землі, то тебе пригнуть. А вже голову піднять дуже важко", - говорить військовослужбовець збройних сил України з позивним "Гиря".

Михайло - кулеметник. Кадровий військовик. В армії - дев'ять років. У своїй справі - віртуоз. Хлопці кажуть, якщо "заграє" на кулеметі, бойовики нишкнуть одразу.

"С пятиста метров точно можно положить, вот до пятиста вот так вот. Ну, а если пристреляться, то можно и на полтора километра так", - розповідає Михайло, військовослужбовець збройних сил України.

Раптом, неподалік, починає гахкати важка зброя.

"О, господа, идите в гости туда, вовнутрь наверное."

Армійці кажуть - ворог відкрив вогонь по сусідній позиції.

"Сейчас работает стодвадцатый миномет, то есть, давайте сейчас заховаемся в бунккер и переждем. Вот опять же ж вам это перемирие", - пояснює військовослужбовець збройних сил України з позивним "Гиря".

Десантники сподіваються - спостережні місії зафіксують цей обстріл із забороненого калібру як доказ брутального порушення Мінських угод.