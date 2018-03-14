Вийшов трейлер стрічки "Фантастичні звірі та де їх шукати"

Вийшов перший трейлер продовження стрічки "Фантастичні звірі та де їх шукати". Йдеться про приквел саги про Гарі Потера.

У новій стрічці герой Джуда Лоу - молодий Альбус Дамблдор - у боротьбі проти злих чарів кличе на допомогу свого колишнього студента Ньюта Саламандера. Його зіграв Едді Редмейн. Стрічка вийде в прокат у листопаді.