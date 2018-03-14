В Киеве открывают три новых пляжа [ Редактировать ]
В Киеве планируют обустроить сразу три новых общественных пляжа.
Так, коммунальное предприятие "Плесо" намерено обустроить новые зоны отдыха "Алмазное", "Городская" и "Карачун".
"Подан соответствующий бюджетный запрос на 2018 год на установление элементов благоустройства, административных помещений и медицинских пунктов на указанных зонах отдыха", - рассказал и.о. начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.
В случае, если в бюджете найдутся необходимые средства, работы по обустройству пляжей проведут уже в 2018 году.
Как сообщалось, в Киеве переименовали парк Дружбы народов, в котором находится много "диких" пляжей.
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