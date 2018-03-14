Немец нашел в мусорнике 8 миллионов евро [ Редактировать ]
56-летний работник пекарни нашел восемь миллионов евро в контейнере для органических отходов в германском городе Франкфурт-на-Майне.
Деньги были аккуратно запакованы и уложены в кейс.
Честный гражданин решил отнести находку в полицейский участок, где при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры поддельные. Тем не менее, в полиции высоко оценили поступок мужчины.
"Он продемонстрировал образцовое поведение, тем более, что он не мог в тот момент догадаться, что именно он принес", - заявили правоохранители, выразив мужчине благодарность.
Фальшивые деньги отправились в камеру хранения вещественных доказательств.
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