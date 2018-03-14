В Харькове надругались над памятником воинам УПА (фото) [ Редактировать ]
В Харькове неизвестные надругались над памятником воинам Украинской повстанческой армии.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила, что неизвестные красной краской изобразили свастику на памятнике.
"Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события", - сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.
Ранее в Киеве осквернили памятник Леси Украинки.
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