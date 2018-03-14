Общественные организации, социальные предприниматели и некоммерческие инициативы отныне смогут получать бесплатную экспертную помощь и профессиональные услуги от корпоративного сектора. Эту взаимосвязь обеспечит созданный Pro bono club Ukraine. Инициаторами создания клуба стали группа Aspen-16, известный одесский меценат Егор Гребенников и коворкинг-центр Impact Hub Odessa и программа MakeMeBetter.

По словам Егора Гребенникова, Украина сегодня присоединилась к всемирному движению Pro Bono. Его концепция (лат. Pro bono publico - для общего блага) - это бесплатная профессиональная и экспертная помощь, которая осуществляется для общественного блага. Такая помощь является распространенной в европейских странах и Америке.

"Такая помощь очень распространена в европейских странах и США. Примером успешной деятельности "на общее благо" является фонд Taproot Foundation. С его помощью в общественный сектор инвестировано знаний и услуг профессионалов на более, чем 152 млн. долларов. Небольшая поддержка со стороны компании или экспертов может помочь общественным активистам быстрее и эффективнее достичь своей цели. Например, рассказать обществу о необходимости сортировки мусора, безопасность донорства в Украине, разработать качественную кампанию для поддержки бездомных животных, или настроить сайт так, чтобы собирать пожертвования на лекарства больным детям", - отметил Гребенников.

Он добавил, что в Украине со времен Революции Достоинства выросла целая плеяда волонтеров, которые запустили в стране множество разнообразных социальных проектов. Как и любое дело, общественные инициативы не стоят на месте, они развиваются, расширяют зону влияния и им вполне может понадобиться помощь профессионалов из бизнеса.

"Один из консультантов компании Deloitte, имея навыки стратегического планирования, помог Manna Food Center с созданием полноценной стратегии развития преодоления проблемы голода в Америке. Как видите, всего один профессионал и крупная проблема получила сценарий решения", - отметил Е. Гребенников.

Меценат уверен, что Рro Bono активности помогут специалистам компаний или корпораций успешно проявить себя в социальной non-profit сфере, что разнообразит общественно-полезными задачами их привычную работу. Руководители компаний, эксперты, высококвалифицированные работники, смогут реализоваться в Pro Bono деятельности, не выходя из офиса.

"Каждый социальный проект, к которому присоединяется компания или корпорация - это не только ее пиар с размещением логотипов или спонсорство продукцией. Это прежде всего - яркая история, которая демонстрирует ценности компании. Именно она запомнится значительно лучше, чем рекламные постеры!", - подчеркнул Гребенников.

Он пригласил компании и профессионалов присоединяться к всемирному движению pro bono и поддерживать проекты, которые требуют совета и взгляда со стороны. На сайте программы уже есть запросы от социальных проектов, которые ждут помощи экспертов.

Сегодня уже 4 организации заявили помощи - Good bread from good people, ОО "Студенческий контроль действует", ОО "D.R.U.Z.I" и проект "Биологическая утилизация полиэтилена". В данный момент Pro bono club ищет для них наставников из бизнес-среды.

"Программа является бесплатной для участников. Все, что нужно, чтобы стать участником - четко определить и сформулировать свой запрос на наставничество и заполнить форму на сайте", - резюмировал Гребенников.