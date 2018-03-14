Под Киевом "охотник на ведьм" забил до смерти пенсионерку [ Редактировать ]
В Киевской области молодой человек жестоко забил до смерти 83-летнюю женщину, считая ее ведьмой.
Так, в одном из сел Рокитнянского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой от своего знакомого. Проходя мимо дома пожилой женщины, злоумышленник решил зайти к ней для выяснения неприязненных отношений, сложившихся между ними, поскольку считал женщину ведьмой, передают "Надзвичайні новини".
Зайдя в дом потерпевшей, мужчина сразу нанес ей один удар в область лица, два удара по туловищу и несколько раз ударил головой о чугунные радиаторы отопления. От полученных телесных повреждений 83-летняя женщина умерла.
26-летнему парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "Умышленное убийство". Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Тем временем, в Фастове женщину искромсали ножом у дверей детсада.
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