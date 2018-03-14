"Анвитрейд" завершил поставки дизельного топлива для "Укрзалізниці" по первому формульному контракту на 20 000 т. Окончательная цена контракта составила 523 266 044,60 грн., хотя подписан он был 12 февраля на общую сумму 572 999 000 гривень. Существенная экономия средств "Укрзалізниці" стала возможной благодаря формульному ценообразованию.

Напомним, "Анвитрейд" выиграла первый формульный тендер "Укрзалізниці" с ценой 28.846 грн/т, но подписала контракт уже с ценой 26.865 грн/т. Согласно формуле ценообразования, с учетом низких котировок нефти и курса гривны, на момент подписания контракта цена снизилась. Это первый случай в истории государственных закупок Украины, когда компания-победитель тендера выполнила договор по цене значительно ниже, чем та, которая победила на тендере. Более того, согласно контракту, окончательная цена формировалась на момент выписки разнарядки на поставку, и "Укрзалізниця" зафиксировала цену на самом нижнем пике, что позволило снизить цену еще больше.

Напомним, на этой неделе "Укрзалізниця" объявила об отказе трейдера "Август-Пром" (входит в орбиту группы "Трейд Коммодити") от подписания контракта на поставку дизельного топлива, и определила компанию "Оптимусойл" победителем тендера на поставку 10 тыс. тон дизеля. Речь идет о тендере госпредприятия, победу в котором 28 декабря 2017 г. одержало ООО "Август Пром". Вероятно, сообщает Enkorr, отказ от контракта был обусловлен ростом цен на дизтопливо.

Впрочем, это может быть последняя "формульная" закупка: завтра Антимонопольный комитет будет рассматривать жалобу ТОВ "Зенит-Склад" на применение формульного ценообразования при закупках "Укрзалізниці". По данным издания "Наші Гроші", "Зенит-Склад" входит в входит в орбиту группы "Трейд Коммодити", и уже пытался заблокировать применение формульного ценообразования, но тогда коллегия АМКУ отклонила претензии.