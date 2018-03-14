Кабинет министров Украины предоставил артистам право на досрочную пенсию.

14 марта принято постановление "О внесении изменений в Перечень должностей артистов театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов, имеющих право на пенсию за выслугу лет", сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Законом определено, что право на пенсию за выслугу лет имеют артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов при наличии стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет по перечню и в порядке, которые утверждаются Кабинетом министров.

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