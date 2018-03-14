Международная платежная система TYME стала самым крупным игроком на рынке платежных систем Украины по итогам 2017 года. Информацию об этом разместил на своем портале Национальный банк Украины. Также TYME присвоен статус социально-значимой платежной системы.

Такой рост стал возможен за счет расширения направлений деятельности компании и значительным увеличением количества участников платежной системы, среди которых такие крупнейшие игроки рынка, как финансовая компания Пост Финанс, учредителем которой является Новая Почта и Приват банк.

"Особое внимание в своей работе мы уделяем качеству предоставляемых услуг. Как платежная система, мы обязаны обеспечивать бесперебойную работу на высоком уровне 24/7, это очень большая ответственность. Результаты работы 17-го года показывают, что у нас это получается. Каждый день мы улучшаем и совершенствуем наши продукты и сервисы, мы очень благодарны нашим участникам и всем партнерам за доверие" - прокомментировала новость операционный директор TYME Евгения Канина.

Одним из драйверов роста стал запущенный в середине 2017 года проект международных переводов и переводов внутри Украины под брендом TYME.

В настоящее время это один из основных фокусов в развитии компании.

"Мы сделали достаточно успешный старт проекта и чуть более, чем за полгода заняли незначительную, но уже заметную долю на рынке международных переводов. Мы постоянно наращиваем количество участников нерезидентов и расширяем количество стран, где были бы доступны переводыTYME. В наших планах также развитие переводов TYME на территории Украины. Кроме известных каналов отправки переводов, таких как банки, мы стараемся предлагать рынку нестандартные решения, которые могут быть более удобны для пользователя. Например, денежный перевод по Украине можно отправить с терминала самообслуживания TYME .

Терминалы находятся по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, в самых доступных местах, в шаговой доступности от дома. Отправителю не нужно искать отделение банка для отправки и не нужно стоять в очереди, он может сделать это в любое время дня и ночи. Предлагаем всем украинцам попробовать данную услугу уже сейчас." - сообщила Марина Немкова, руководитель направления Переводы TYME.

Международные переводы TYME доступны в Украине, Германии, Великобритании, Израиле, Польше, ОАЕ, Турции, Чехии, Швеции. В портфеле МПС TYME свыше 100 стран с более чем 200 000 отделений приема-выдачи переводов, включая такие страны как США, Канада, Австралия, Кипр.

На территории Украины денежные переводы TYME можно найти в более чем 6000 пунктах приема-выдачи, включающие отделения банков партнеров системы и терминалах самообслуживания TYME.

Международная платежная система TYME зарегистрирована в Украине и обрабатывает свыше 50 млн трансакций в год. Под брендом TYME в Украине работает свыше 3500 терминалов самообслуживания. В декабре 2015года МПС TYME прошла плановую проверку НБУ, в 2016 году получила Генеральную валютную лицензию (№190 от 25.05.2016), что позволило системе выйти на международный рынок. Компания работает в сегменте денежных переводов и как PSP агрегатор на украинском и международном рынках.