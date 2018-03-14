В кошмарной аварии на Буковине погибли 4 пенсионерки (фото, видео) [ Редактировать ]
В результате ДТП погибли четыре пенсионерки в Черновицкой области на трассе М-19, близ села Новый Киселев. Еще одна попала в больницу.
Легковой автомобиль Hyundai Elantra, в котором находилось пять женщин пенсионного возраста, выполняла разворот с правого ряда трассы и не заметила грузовик MAN, который следовал в попутном направлении по левому ряду, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В результате, грузовик протаранил автомобиль. 58-летняя женщина-водитель и еще две женщины, в возрасте 58-70 лет, погибли на месте. Четвертая женщина скончалась в машине скорой помощи.
Пятая женщина-пассажир была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Как сообщалось, в Днепре полиция со стрельбой задержала виновника смертельного ДТП.
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