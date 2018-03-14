Где страшно жить: названы самые опасные районы Киева (инфографика) [ Редактировать ]
В 2017 году в столице Украины криминогенная ситуация немного улучшилась, хотя количество убийств остается высоким. Об этом сообщает Domik.ua со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
Всего за прошедший год в Киеве было совершено 36461 преступление. Больше всего краж и грабежей было зафиксировано в Днепровском районе Киева - 5461, меньше всего - в Подольском - 1173.
Примечание: кража - это тайное похищение чужого имущества (ни владелец, ни свидетели не присутствуют при похищении).
Грабеж - это открытое похищение имущества, когда грабитель не пытается скрыть факта совершения преступления (свидетели похищения — владелец имущества или посторонние лица).
Количество преступлений по районам Киева в 2017 году (официальные данные Национальной полиции города Киева):
|
Район
|
Кража
|
Очевидное убийство
|
Грабеж
|
Изнасилование
|
Незаконное завладение транспортным средством
|
Голосеевский
|
2837
|
11
|
307
|
1
|
205
|
Дарницкий
|
3408
|
19
|
505
|
2
|
269
|
Деснянский
|
5046
|
13
|
461
|
4
|
118
|
Днепровский
|
5444
|
17
|
643
|
0
|
194
|
Оболонский
|
2750
|
12
|
358
|
1
|
134
|
Печерский
|
1196
|
7
|
124
|
0
|
93
|
Подольский
|
1166
|
7
|
127
|
0
|
59
|
Святошинский
|
1985
|
12
|
266
|
1
|
149
|
Соломенский
|
3285
|
7
|
570
|
1
|
157
|
Шевченковский
|
3859
|
9
|
421
|
2
|
200
Ранее podrobnosti.ua сообщали о рейтинге самых опасных для проживания городов мира.
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