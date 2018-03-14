В 2017 году в столице Украины криминогенная ситуация немного улучшилась, хотя количество убийств остается высоким. Об этом сообщает Domik.ua со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Всего за прошедший год в Киеве было совершено 36461 преступление. Больше всего краж и грабежей было зафиксировано в Днепровском районе Киева - 5461, меньше всего - в Подольском - 1173.

Примечание: кража - это тайное похищение чужого имущества (ни владелец, ни свидетели не присутствуют при похищении).

Грабеж - это открытое похищение имущества, когда грабитель не пытается скрыть факта совершения преступления (свидетели похищения — владелец имущества или посторонние лица).

Количество преступлений по районам Киева в 2017 году (официальные данные Национальной полиции города Киева):

Район Кража Очевидное убийство Грабеж Изнасилование Незаконное завладение транспортным средством Голосеевский 2837 11 307 1 205 Дарницкий 3408 19 505 2 269 Деснянский 5046 13 461 4 118 Днепровский 5444 17 643 0 194 Оболонский 2750 12 358 1 134 Печерский 1196 7 124 0 93 Подольский 1166 7 127 0 59 Святошинский 1985 12 266 1 149 Соломенский 3285 7 570 1 157 Шевченковский 3859 9 421 2 200

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