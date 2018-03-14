На Буковині вантажівка протаранила легковик [ Редактировать ]
Жахлива ДТП на Буковині. Близько 10.00 ранку на виїзді з Чернівців - зіткнулися вантажівка та легковик. За попередньою інформацією, жінка-водій легковика намагалася розвернутися з правого ряду. Не врахувавши дорожньої обстановки, вона влетіла у самоскид, що рухався у попутному напрямку з лівого боку. В легковику їхало п'ятеро жінок - вижила лише одна.
"Одна з жінок під час транспортування до лікарні швидкої допомоги міста Чернівці загинула в кареті швидкої медичної допомоги. Останній, п'ятій жінці, яка була в автомобілі марки "Хюндай", на даний час надається медична допомога", - говорить Ален Синжерян, начальник Кіцманського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.
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