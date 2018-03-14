ТК "SAT": грузовые перевозки и адресная курьерская доставка грузов по Украине

Транспортная компания SAT осуществляет грузовые перевозки в пределах Украины и доставку сборных грузов, используя собственный автопарк и почтово-логистическую службу.

Благодаря эффективной работе более 100 подразделений, расположенных в различных городах, компания обеспечивает оперативную доставку товаров и продукции за 1-3 суток в любой населенный пункт. Тщательная разработка маршрута сокращает расходы и обеспечивает соблюдение указанных в договоре сроков.

Грузоперевозки по Украине: транспортные и дополнительные услуги

Крупные компании-производители, посредники и частные предприниматели зачастую испытывают сложности при доставке грузов, имеющих вес, недостаточный для полной загрузки машины. ТК "SAT" предлагает:

Доставку грузов от 5 грамм до 20 тонн.

Выбор подходящей упаковки.

Использование автотранспорта грузоподъемностью до 2 тонн.

Организацию доставки сборных грузов по всей Украине.

Использование собственных складов для временного хранения груза.

До заключения договора потенциальные клиенты имеют возможность рассчитать стоимость услуг на сайте компании, указав основные характеристики: тип, объем, вес груза, его декларируемую стоимость, пункт отправления и доставки. В список дополнительных услуг входит:

Выезд на склад отправителя.

Подъем или спуск груза, в том числе с помощью спецтехники.

Упаковка в ящики, мешки, пленку, с учетом габаритов и формата.

Возврат тары отправителю, возврат документов с курьером.

Курьерская доставка на любой этаж с лифтом и без лифта.

Оформление запрета на выдачу груза.

Собственный call-center SAT позволит получить информационную поддержку в режиме телефонного звонка.

"SAT" - надежный партнер для долгосрочных отношений

Одним из основных приоритетов "Транспортной компании САТ" является высокая скорость доставки грузов. В связи с этим долгосрочное сотрудничество будет выгодным для новых и постоянных клиентов.

Полный комплекс оказываемых услуг позволит сократить материальные и временные затраты, обеспечить подготовку необходимой документации, и перевозку в пункт назначения за 24-72 часа.

Постоянные партнеры компании и заказчики имеют возможность оформлять накладные на отправку нужного груза онлайн непосредственно с рабочего места, с передачей заявки и дальнейшим отслеживанием местоположения.

Такая услуга - одна из многих предложений ТК "SAT", узнать о которых можно, подписавшись на рассылку или, позвонив по горячей линии из любой точки Украины.