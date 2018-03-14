Чем полезна свекла - эксперты [ Редактировать ]
Свекла или буряк – это поистине украинский овощ. Ведь именно из него готовят наше самое любимое национальное блюдо – борщ.
Современные эксперты не только подтвердили наблюдения своих предшественников, но и доказали: свекла - овощ уникальный и никаким другим в рационе человека не заменимый, передает hochu.ua.
В составе свеклы огромное количество полезных веществ: глюкоза, фруктоза, сахароза, пектины, минералы, микроэлементы: В, ВВ, С (немного), каротиноиды, фолиевая и пантотеновая кислоты, калий, железо, магний, марганец, йод, кобальт, медь, цинк, фосфор, сера, цезий, рубидий, хлор, органические кислоты, аминоксилоты и большое количество клетчатки.
Свекла полезна тем, что содержит липотропное вещество бетаин, которое регулирует жировой обмен, препятствует инфильтрации печени и повышению кровяного давления. Свекольный бетаин в равной мере выполняет свою функцию и в свежевыжатом соке, и в горячем борще. Употребляется при ожирении, заболеваниях печени.
Магний, в изобилии содержащийся в свекле, способствует лечению атеросклероза, гипертонии.
Свекла имеет мочегонный, слабительный эффект. Она обезболивает, оказывает противоспалительное действие, содействует выздоровлению, помогает организму бороться с депрессиями и является превосходным средством от похмелья в составе мясного борща.
Свекла полезна для здорового кроветворения. В ее состав входят микроэлементы, ответственные за эти процессы. Люди, в чьем рационе присутствует свекла, редко болеют малокровием.
Свекла необходима беременным. Фолиевая кислота, которая входит в ее состав, жизненно необходима на стадии планирования ребенка и в начале беременности, так как без нее не сформируется здоровая нервная система маленького. К тому же, в этом состоянии часты запоры, и свекла кстати.
Что касается ударного среди корнеплодов содержания йода, то его наличие делает свеклу особенно полезной при йододефицитных заболеваниях щитовидной железы и для пожилых людей, страдающих атеросклерозом.
Есть предположение, что бетанин сдерживает развитие злокачественных опухолей, и подтвержден многолетним исследованием факт, что свекла является мощным энергетиком.
Кроме того, свекла - низкокалорийный продукт. С этим связана популярность и действенность свекольных диет для похудения.
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