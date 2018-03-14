В Минске достигнута договоренность об алгоритме возобновления мобильной связи на Донбассе.

Подгруппа по социально-экономическим вопросам в Трехсторонней контактной группе достигла договоренности относительно схемы возобновления мобильной связи на Донбассе, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам работы ТКГ в Facebook.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма возобновления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украины" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - написала она.

Напомним, в Донецкой области снова пропала связь.