В Минске договорились восстановить мобильную связь на Донбассе [ Редактировать ]
В Минске достигнута договоренность об алгоритме возобновления мобильной связи на Донбассе.
Подгруппа по социально-экономическим вопросам в Трехсторонней контактной группе достигла договоренности относительно схемы возобновления мобильной связи на Донбассе, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам работы ТКГ в Facebook.
"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма возобновления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украины" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - написала она.
Напомним, в Донецкой области снова пропала связь.
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