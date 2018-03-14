Новые исследования ученых из Эдинбургского университета показывают, что умные люди живут дольше из-за так называемых "генов интеллекта", которые способствуют хорошему здоровью в старости, передает healthvesti.com.

Специалистами было выявлено более 500 генов, связанных с высоким уровнем IQ, что в 10 раз больше, чем считалось ранее. Полученные результаты могут привести к разработке тестирования интеллекта с помощью простых тестов, анализирующих ДНК в слюне, говорят эксперты.

Предыдущие работы предполагают, что «гены интеллекта» стимулируют передачу сигналов между различными областями мозга, обеспечивая защиту от деменции и преждевременной смерти.

Исследование, проведенное в начале этого года с участием более 78000 человек, показало, что только 52 гена связаны с интеллектом. В ходе новых испытаний специалисты проанализировали вариации ДНК у более чем 240000 человек со всего мира.

Затем эксперты сравнили ДНК людей с их оценками в тестах на интеллект. Согласно полученным данным, 538 генов играют важную роль в интеллекте, тогда как 187 регионов генома человека связаны с навыками мышления.

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