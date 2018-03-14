Виктора Януковича допросят в режиме видеоконференции. Так решил Оболонский райсуд Киева, который рассматривает дело о госизмене беглого президента. И адвокаты, и прокуроры на удаленный допрос - согласились. Сегодня суд целый день изучал документы обвинения.

Судья призвал стороны уже сейчас готовиться к дебатам, которые станут заключительным этапом перед вынесением вердикта. Защита настаивает на видеодопросе еще одного свидетеля - из Минска. И для этого понадобится время. Обвинение - категорически против затягивания процесса.

"Допит про міжнародно-правову допомогу може бути виконаний за місяць півтора, два місяця. А саме за цей термін тільки має бути відправлена повістка. Тому, ми сподіваємося, рішення суду, що він дасть можливість допитати свідка з території Республіки Білорусь", - говорит Игорь Федоренко, адвокат Виктора Януковича.

"Сторона захисту вже вчетверте довела що вони не готові до вивчення своїх же матеріалів, своїх доказів, у зв'язку з цим було перенесено судові засідання на інші дати. А також було встановлено, що сторона захисту не забезпечила прибуття своїх свідків", - говорит Руслан Кравченко, прокурор главной военной прокуратуры Украины.