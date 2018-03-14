В Запорожской области мужчина умер от гриппа [ Редактировать ]
В Запорожской области умер мужчина 47-лет.
Диагноз - воспаление легких, которое спровоцировал грипп. Мужчина, проживающий в Ореховском районе, не прививался и заболел гриппом типа Б.
За прошлую неделю в Запорожской области заболели 8 тысяч человек, эпидемии нет.
Напомним, за неделю в Украине три человека умерли от гриппа.
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