У берегов штата Флорида (США) разбился истребитель военно-морского флота страны, передает CNN.

Самолет рухнул возле островов Ки-Уэст. К счастью, члены экипажа успели катапультироваться, их поиском занимаются спасатели.

Сообщается, что истребитель загорелся в воздухе, а потом разбился на мелководье.

Ранее мы сообщали, что российский военный самолет ворвался в воздушное пространство Эстонии.