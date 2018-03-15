Возле Флориды разбился истребитель [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
У берегов штата Флорида (США) разбился истребитель военно-морского флота страны, передает CNN.
Самолет рухнул возле островов Ки-Уэст. К счастью, члены экипажа успели катапультироваться, их поиском занимаются спасатели.
Сообщается, что истребитель загорелся в воздухе, а потом разбился на мелководье.
Ранее мы сообщали, что российский военный самолет ворвался в воздушное пространство Эстонии.
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