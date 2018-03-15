Водительские права: украинцы будут сдавать экзамен по новым правилам [ Редактировать ]
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В Украине ввели новые правила проведения экзамена для получения водительских прав, передает пресс-служба МВД.
Теперь будет введен чек-лист для практических экзаменов. Экзаменаторы будут пользоваться специальным листом, в котором будут отмечать типичные ошибки и ставить оценки.
Отмечается, что практический экзамен состоит из двух этапов: первый этап проходит на площадке для обучения по начальному управлению, второй - на определенном маршруте в условиях дорожного движения.
На первом этапе экзамена тестируются такие умения водителя, как подготовка к началу движения, остановка транспорта на подъеме/спуске, заезд во двор, "гараж" с правой/левой стороны и т.п.
На втором этапе экзамена - маневрирование в потоке, соблюдение скорости движения и требований дорожной разметки и дорожных знаков.
“Во время экзамена чек-лист печатается на обратной части экзаменационного листа, его наличие гарантирует прозрачность и понятность системы оценивания навыков кандидата в водители. После завершения экзамена лицо, которое его составляло, может ознакомиться с отмеченными экзаменатором ошибками, оставив на чековом листе свою подпись", - сказано в сообщении.
После завершения экзаменов чек-листы будут храниться в сервисном центре МВД в течение трех лет.
В будущем планируют ввести видеозапись сдачи экзамена.
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