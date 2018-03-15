А у Хмельницькому СБУ затримала торгівця, який скуповував та збував зброю, вивезену із зони АТО.

Ділка впіймали на "гарячому", коли той намагався продати карабін та набої до нього. Крім того, вдома у родичів злочинець обладнав цілу майстерню, де переробляв пневматичні пістолети на бойові. Під час обшуків у затриманого знайшли ще й наркотики.