Голубцы и танцы: в Одессе попрощалась с зимой народными гуляньями

Молдавская мамалыга, болгарская баранина, украинские пироги с капустой, гагаузское вино. И все это в сопровождении песен, слова которых из уст в уста передаются в поколениях. Одесская область - самая большая в Украине: даже климат на севере и юге разный. Целью организаторов праздника было как раз передать эту уникальность региона.