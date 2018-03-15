Жителі Ірану відзначили традиційне "Свято вогню" (відео) [ Редактировать ]
Свято вогню відзначають в Ірані.
Цього дня місцеві жителі виходять з будинків - запалюють багаття і запускають феєрверки. Люди стрибають через полум'я і пригощають одне одного смаколиками.
Це щорічна традиція перед Новрузом - святом весни. Вогняне дійство триватиме п'ять днів.
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