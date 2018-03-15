На Полтавщині посеред уроків загорілася школа [ Редактировать ]
На Полтавщині в селі Кротівщина горіла школа. Пожежа сталася вдень близько 14 години, коли діти ще були на заняттях. Зайнялося в одному з класів. Полум'я швидко перекинулося на дах будівлі.
Вчителі вивели зі школи 60 дітей ще до приїзду рятувальників. Загалом вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють.
по теме
На Кировоградщине во время пожара погибли трое детей
О том, что пылает дом - пожарным сообщили сосeди. Огонь удалось погасить только чeрeз два часа.
У Бердичеві оголосили жалобу за загиблими від чадного газу
У Бердичеві померло 8 людей. Двоє дорослих, їхні діти та онуки - трирічний хлопчик і дівчинка-немовля. І навіть - дві сусідки. У місті оголосили жалобу та скасували всі святкові заходи.
У Хмельницькому рятувальники витягли з вогню 5 людей
Займання сталося у п'ятиповерховому будинку, в квартирі на третьому поверсі, де мешкали п'ятеро людей, серед них - одна дитина.
У Києві посеред навчального року виселяють на вулицю фізико-математичний ліцей
Наказ про скасування занять у столичному ліцеї №142 для учнів та вчителів став цілковитою несподіванкою. Раптове рішення про закриття закладу оприлюднили цими вихідними.
У Львові захворіли на кір 17 школярів
У двох класах, де виявили спалах, дирекція оголосила карантин до кінця тижня.