На Полтавщині в селі Кротівщина горіла школа. Пожежа сталася вдень близько 14 години, коли діти ще були на заняттях. Зайнялося в одному з класів. Полум'я швидко перекинулося на дах будівлі.

Вчителі вивели зі школи 60 дітей ще до приїзду рятувальників. Загалом вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють.