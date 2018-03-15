Фальшива знахідка: у Німеччині на смітнику знайшли валізу з грошима (відео) [ Редактировать ]
Фальшива знахідка. У німецькому Франкфурті-на-Майні чоловік знайшов у смітнику 8 мільйонів євро.
Утім, виявилося, що всі вони - несправжні. Банкноти по 500 євро були запаковані у валізу.
Гроші чоловік приніс до відділку поліції. Правоохоронці припускають, найімовірніше, вони були призначені для настільних ігор чи казино.
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