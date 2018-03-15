В Берлине неизвестные подожгли мечеть

В ночь на 11 марта, трое неизвестных молодых людей разбили окно в турецкой мечети и устроили там пожар. Видевшие это прохожие вызвали полицию, однако правоохранителям не удалось задержать злоумышленников.