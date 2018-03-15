В столице проводится масштабная санитарная обрезка деревьев. По данным "Киевзеленстроя", в этом году планируется очистить более 38 тысяч деревьев и около 77 тысяч кустов.

Многие киевляне такое спасение деревьев не поддерживают и уверены, что под этим предлогом в столице хотят вырубить большинство зеленых насаждений.

По словам жителей массива Отрадный, массово обрезать деревья коммунальщики начали еще в конце прошлого года.

"На проспекте Отрадном обрезали десятки здоровых деревьев! Зеленые насаждения - это чуть ли не единственная гордость нашего массива. А теперь вместо красивых крон мы будем смотреть на пеньки! Это похоже на запланированную акцию по уничтожению деревьев", - делится возмущением местной жительницы Ольги Горобец "Сегодня".

Картину с пеньками вместо ветвей можно увидеть и в других районах города. К примеру, недавно спилили "под ноль" ветки деревьев, которые растут у здания Министерства экологии Украины на улице Василия Липковского.

В "Киевзеленстрое" объясняют, что таким образом они пытаются продлить жизнь деревьям на 5-10 лет.

"Обрезаются сухие и аварийные ветви деревьев, пораженные болезнью, омелой, и те, которые требуют формирования крон, закрывают дорожные знаки, или если ветви могут повредить линии электропередач", - "рассказали в "Киевзеленстрое".

Против санитарной обрезки выступили и депутаты Киеврады, разработав проект решения, которым предлагается ввести мораторий на обрезку всех деревьев в столице, кроме аварийных.

Ландшафтный дизайнер Антон Козырь уверен, что большинство деревьев, которые обрежут, погибнут через пару лет.

"Если обрезается от одной трети до половины кроны, то это идет уже стадия прекращения роста и для дерева это очень большой шок. На срезы сразу попадают грибковые споры, которые прорастают и за несколько лет уничтожают дерево. Обрезать деревья можно только до одной трети кроны и делать это каждый год. Если деревья мешают проводам, то их нужно срезать, а на их место высадить виды, которые не вырастут высокими", - объяснил Козырь.

Кроме того, он уверен, что с омелой, наличием которой на дереве коммунальщики часто мотивируют обрезку веток, не нужно бороться.

"Это полупаразит, который высасывает из дерева только воду и минералы, и вреда от него нет", - пояснил ландшафтный дизайнер.

Тем временем, на Закарпатье зацвела долина шафранов.