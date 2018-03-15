Украина собирает экстренное заседание Совбеза ООН [ Редактировать ]
15 марта Совет Безопасности ООН по инициативе Украины проведет заседание по ситуации в оккупированном Крыму. Об этом сообщает постоянная миссия Украины при ООН в Twitter.
“В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности ООН проведет заседание в формате Арріа по ситуации в оккупированном Крыму”, - сказано в сообщении.
Заседание начнется в 21:00 по киевскому времени.
Как сообщил Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в Facebook, заседание в формате Арріа предусматривает, что в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.
"К участию в заседании среди других приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа", - написал Джемилев.
Напомним, в Госдепе США сделали жесткое заявление о Крыме.
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