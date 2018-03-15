Надія Савченко прибула на допит в СБУ. Нардеп проходить як свідок у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці замаху на керівництво країни та плануванні терактів.

Це другий виклик на допит, перший Савченко пропустила, бо зустрічалась з європарламентарями за кордоном.

Перед тим, як зайти до будівлі СБУ нардеп повідомила, що готова взяти арештованого Рубана на поруки.

Тим часом, виступаючи у Верховній Раді, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що сьогодні внесе подання про зняття з Савченко недоторканності, її затримання і арешт.