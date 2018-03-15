В Західній Україні викрили розгалужену мережу борделів [ Редактировать ]
Правоохоронці викрили двох сутенерок, які влаштували секс-бізнес у двох областях - Тернопільській та Івано-Франківській.
Організувала секс-бізнес молода дніпрянка разом із компаньйонкою з Івано-Франківська. На них працювали чотири дівчини-повії. Поліції вдалося не лише затримати усіх секс-працівниць, а й встановити особи клієнтів. Сутенеркам загрожує до 7 років ув'язнення.
"Сутенерша розміщувала оголошення в інтернеті і за допомогою цього оголошення - клієнти в мережі інтернет находили оголошення. Після цього замовляли дівчат. Було проведено обшук, під час якого було вилучено мобільні телефони, за допомогою яких сутенера розміщувала оголошення про надання сексуальних послуг, була вилучена комп'ютерна техніка, записники, банківські картки на які дівчата переправляли кошти", - повідомив Олександр Будяк, начальник відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ НП у Тернопільській області.
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