На Прикарпатье мужчину разорвало снарядом [ Редактировать ]
23-летний мужчина проводил сварочные работы с артиллерийским снарядом, от чего погиб в селе Маркова Ивано-Франковской области.
"Установлено, что во дворе своего знакомого местный житель проводил сварочные работы с артиллерийским снарядом. Неожиданно снаряд сдетонировал и взорвался", - сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской обладминистрации.
В результате парень получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался на месте.
Также незначительные травмы получил 25-летний владелец домохозяйства, где произошло ЧП. От госпитализации он отказался.
Как сообщалось, ранее из-за английской бомбы эвакуировали 23 тысячи итальянцев.
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