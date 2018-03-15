23-летний мужчина проводил сварочные работы с артиллерийским снарядом, от чего погиб в селе Маркова Ивано-Франковской области.

"Установлено, что во дворе своего знакомого местный житель проводил сварочные работы с артиллерийским снарядом. Неожиданно снаряд сдетонировал и взорвался", - сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской обладминистрации.

В результате парень получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался на месте.

Также незначительные травмы получил 25-летний владелец домохозяйства, где произошло ЧП. От госпитализации он отказался.

Как сообщалось, ранее из-за английской бомбы эвакуировали 23 тысячи итальянцев.