Под Одессой депутату сожгли дорогую иномарку (видео) [ Редактировать ]
В Черноморске Одесской области сожгли машину марки Jaguar главы фракции "Самопомощь" в местном горсовете Ивана Смиренского.
Как рассказал сам депутат, неизвестные через забор вылили ведро бензина на автомобиль и подожгли его. Около 3:30 автомобиль загорелся и был полностью уничтожен огнем.
По заявлению Ивана Смиренского, это был Jaguar стоимостью около полумиллиона гривен. При этом, в последней декларации депутата такой автомобиль не указан, пишет "Багнет".
"Это сделал тот, кому интересна политическая дестабилизация в городе Черноморск", - считает Иван Смиренский.
На место происшествия вызвали полицию.
Ранее в Днепре сожгли иномарки прямо под окнами хозяев.
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