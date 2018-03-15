В Черноморске Одесской области сожгли машину марки Jaguar главы фракции "Самопомощь" в местном горсовете Ивана Смиренского.

Как рассказал сам депутат, неизвестные через забор вылили ведро бензина на автомобиль и подожгли его. Около 3:30 автомобиль загорелся и был полностью уничтожен огнем.

По заявлению Ивана Смиренского, это был Jaguar стоимостью около полумиллиона гривен. При этом, в последней декларации депутата такой автомобиль не указан, пишет "Багнет".

"Это сделал тот, кому интересна политическая дестабилизация в городе Черноморск", - считает Иван Смиренский.

На место происшествия вызвали полицию.

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