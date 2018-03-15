Мертвая крыса попалась покупателю в банке с энергетиком (видео) [ Редактировать ]
Джош Хенли из Арканзаса приобрел банку любимого энергетического напитка Red Bull, даже не подозревая о том, какой сюрприз его ждет внутри. Сообщает Mirror.
Парень сделал глоток и сразу почувствовал неприятный привкус и как что-то твердое ударило его по губе.
Джош достал смартфон и начал снимать вскрытие банки на видео. Какое его было удивление, когда на дне оказался мертвый детеныш крысы.
"О ужас! Посмотрите, что я обнаружил на дне банки – мертвую крысу. Будьте осторожны, когда в следующий раз будете покупать Red Bull", - прокомментировал свой пост в социальных сетях Джош.
Однако не все пользователи поверили жуткой находке парня, усомнившись в правдивости истории Джоша.
"Вероятнее всего, крыса забралась в банку только после того, как вы выпили энергетик. Почуяв запах сладкого, крыса забралась внутрь, но из-за скользких стенок выбраться не смогла", - прокомментировал видео Джошуа Найтгайл.
Представители Red Bull также отрицают факт того, что крыса могла попасть в банку: "Наш техпроцесс налажен таким образом, чтобы в банку попадал только энергетик. Попадание любых инородных частиц исключено".
Однако сторонники Джоша утверждают, что на любом производстве невозможно уследить за качеством процесса на 100%. Бывают и антисанитарные условия, так что подобный случай действительно мог произойти.
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