Верховная Рада уволила главу Нацбанка Гонтареву [ Редактировать ]
Верховная Рада поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.
За соответствующий проект постановления №7500 в четверг проголосовали 342 народных депутата.
Во время отчета перед парламентом Гонтарева среди свои главных достижений назвала обеспечение макрофинансовой стабильности, переход на гибкий валютный курс и начала новой монетарной политике инфляционного таргетирования.
Напомним, курс доллара в Украине резко перешел к росту.
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