Илон Маск создает "межгалактическую медиа-империю" [ Редактировать ]
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о намерении заняться медиа-бизнесом.
Бизнесмен опубликовал лаконичный твит "Thud", позже пояснив, что это название его "новой межгалактической медиа-империи".
Представитель Маска подтвердил Variety, что тот не шутил и "Thud" действительно является названием компании, но отказался от дальнейших подробностей. Журналисты обратили внимание, что в базе данных регистрации доменов GoDaddy уже зарезервирован адрес thud.com. Информация о его владельцах недоступна.
Напомним, Илон Маск рассказал, что нужно сделать, чтобы сохранить хотя бы часть цивилизации после Третьей мировой войны.
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