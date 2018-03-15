Физическая активность, повышающая выносливость человека, является единственным работающим способом приостанавливать процесс старческой немощи. Такой вывод был сделан в результате исследования, проведенного в Канаде.

Физиолог Грэхем Холлоуэй из Гуэлфского университета в провинции Онтарио, убежден: лучшей профилактикой физического старения являются аэробные упражнения. Сам ученый считает эффективными катание на велосипеде, занятия плаванием, передает EurekAlert!.

В ходе возглавляемого им исследования анализировался механизм старения мышц, наблюдение велось за мужчинами возрастом от 20 до 70 лет. Было установлено, что в клеточных тканях по мере зрелости и старения мужчин рос уровень активных форм кислорода, включающих повреждающие клетки радикалы.

По версии ученых, именно активные формы кислорода запускают процесс возрастной атрофии тела. Неприятным открытием стало то, что ученые обнаружили: считающиеся крайне полезными интенсивные физические упражнения фактически оказались не результативными в борьбе со старением.

В частности, оказалось, что жим ногами и нагрузки на верхнюю часть тела не способствовали снижению содержащегося в клетках активного кислорода даже спустя 12 недель тренировок. Но аэробные нагрузки, по словам Холлоуэя, как раз нужны для борьбы со саркопенией.

Саркопения – это атрофическое изменение в мускулатуре, которое выражается в потере мышечной массы и силы, и связанное с возрастом. Современная наука считает саркопению одним из пяти факторов риска смертности у людей в возрасте за 65 лет.

Ранее эксперты посоветовали, как убрать обвисшие щеки.