Как "заморозить" старение: назван единственный способ [ Редактировать ]
Физическая активность, повышающая выносливость человека, является единственным работающим способом приостанавливать процесс старческой немощи. Такой вывод был сделан в результате исследования, проведенного в Канаде.
Физиолог Грэхем Холлоуэй из Гуэлфского университета в провинции Онтарио, убежден: лучшей профилактикой физического старения являются аэробные упражнения. Сам ученый считает эффективными катание на велосипеде, занятия плаванием, передает EurekAlert!.
В ходе возглавляемого им исследования анализировался механизм старения мышц, наблюдение велось за мужчинами возрастом от 20 до 70 лет. Было установлено, что в клеточных тканях по мере зрелости и старения мужчин рос уровень активных форм кислорода, включающих повреждающие клетки радикалы.
По версии ученых, именно активные формы кислорода запускают процесс возрастной атрофии тела. Неприятным открытием стало то, что ученые обнаружили: считающиеся крайне полезными интенсивные физические упражнения фактически оказались не результативными в борьбе со старением.
В частности, оказалось, что жим ногами и нагрузки на верхнюю часть тела не способствовали снижению содержащегося в клетках активного кислорода даже спустя 12 недель тренировок. Но аэробные нагрузки, по словам Холлоуэя, как раз нужны для борьбы со саркопенией.
Саркопения – это атрофическое изменение в мускулатуре, которое выражается в потере мышечной массы и силы, и связанное с возрастом. Современная наука считает саркопению одним из пяти факторов риска смертности у людей в возрасте за 65 лет.
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