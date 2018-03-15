В Греции задержали 26 украинцев на время следствия - МИД [ Редактировать ]
26 граждан Украины - членов экипажей трех судов - задержаны в Греции на время проведения следственных действий, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.
Согласно информации, обнародованной Кириличем на брифинге, сейчас задержаны 17 украинцев-членов экипажа судна Mekong Spirit, которое принадлежит швейцарской компании и которое было задержано в Греции 25 мая 2017 года.
"На сегодняшний день продолжается следствие по делу судна, находящегося недалеко от Афин ... Члены экипажа - 16 граждан Украины находятся на судне, 17-й - капитан судна проживает в одном из помещений в Афинах", - пояснил Кирилич.
Члены экипажа дают показания по делу груза, в частности, перевозки сомнительных взрывчатых веществ на судне и не являются задержанными или арестованными.
Кроме того, задержаны 7 членов экипажа судна RS 300 97, которое было задержано в ноябре 2016 года. Они также находятся в настоящее время на судне в ожидании финального решения суда по делу перевозки багажа.
Кирилич также проинформировал о задержании в январе 2018 двух украинцев - членов экипажей судна Andromeda - капитана и старшего помощника капитана судна, которые на время следственных действий находятся в одном из пенитенциарных учреждений Греции.
По его словам, генеральный прокурор Греции заверил украинскую сторону, что все следственные действия будут завершены в кратчайшие сроки.
Кроме того, правоохранители Греции рассмотрят возможность возвращения моряков в Украину.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, что дипломаты ведут переговоры с властями Греции.
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